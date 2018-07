Marcelo Oliveira lamenta erros por desatenção em derrota

O técnico Marcelo Oliveira ficou bastante irritado com a atuação da equipe na derrota para o Vasco por 2 a 0, neste domingo, no Allianz Parque. Para o treinador, o time ficou devendo e desperdiçou ótima chance de se manter firme na briga pelo G4. "Foi frustrante o que aconteceu e já vem acontecendo, nós estamos perdendo oportunidades de avançar no campeonato", lamentou.

O treinador lembra ainda que a torcida tem razão em cobrar e vaiar a equipe. "Tivemos todas as possibilidades, afinal a torcida veio e apoiou o tempo todo, e nós não demos a resposta. Somos uma equipe e perdemos de forma frustrante, e o torcedor tem todo direito de cobrar", comentou.

Para Marcelo Oliveira, o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, assim como o Vasco. "Mais uma vez, tivemos desatenção e doamos dois gols. Foram doados porque tivemos dificuldades imensas de criar situações. Voltamos melhor no segundo tempo, nós agredimos mais porque o Vasco também recuou. Houve uma pressão, mas sem qualidade de jogadas para chegar", afirmou.

O comandante palmeirense garante que o time estava preparado para o confronto. "Foi uma semana que todos treinaram com comprometimento, pois são jogadores de caráter. Fizemos uma semana boa de treinamento e tentamos solucionar os problemas. Repeti várias vezes a saída de bola com o volante botando o time para jogar. Botamos uma equipe com jovens de vigor físico e jogadores experientes que pudessem dar uma sustentação boa em um jogo em casa contra um adversário desesperado pela vitória."