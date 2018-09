Marcelo Oliveira lamenta vacilo do Fluminense no Morumbi: 'Empate amargo'

O Fluminense não gostou do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, neste domingo. Mesmo diante do líder do Campeonato Brasileiro, o time fez um bom primeiro tempo e ainda foi premiado com a expulsão de Diego Souza, que deixou o braço no rosto de Léo. O time carioca ainda marcou o primeiro gol, em falhas de Anderson Martins, que fez contra, e Sidão, mas Tréllez deixou tudo igual depois de um vacilo de Ayrton Lucas.

Para o técnico Marcelo Oliveira não, foi um bom resultado no confronto pela 22ª rodada. "A sensação é que deixamos escapar dois pontos. Se antes do jogo tivéssemos a ideia de um empate contra um São Paulo líder, poderia ser assim, mas como a gente estava com um jogador a mais a gente deixou escapar dois pontos", avaliou o treinador, que completou: "O São Paulo teve muito mérito na reação e ficamos desatentos na hora do gol. Não fizemos leitura em questão do árbitro. Ele marcou poucas faltas e ficamos pedindo falta na hora do gol. Foi o nosso erro", completou.

No lance, Ayrton Lucas levou um chapéu, mas conseguiu se recuperar e ficar com a bola. O lateral-esquerdo protegeu a bola e ficou à espera da falta, mas Régis conseguiu roubar, foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Tréllez.

Com o empate amargo, como avaliou Marcelo Oliveira, o Fluminense segue no meio da classificação, agora com 27 pontos. Tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, além de dois empates e duas derrotas. "A gente fez um gol cedo no segundo tempo, veio buscar com um jogador a mais e acabamos errando muitas bolas. Tivemos a chance, a gente podia ter arriscado um pouco mais na última bola, terminar melhor a jogada. A gente estava com um jogador a mais e bem no jogo, com força. É uma pena. Uma pena", lamentou o atacante Júnior Dutra, ainda na saída do gramado.

Na próxima quinta-feira, às 19 horas, o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã, no Rio, pela 23.ª rodada, do Brasileirão.