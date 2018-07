Marcelo Oliveira mantém Ceará e diz que Willian é dúvida

Desgastado fisicamente, o atacante Willian pode ficar fora do duelo e não participou do coletivo, sendo substituído por Martinuccio. Marcelo explicou que vai esperar a recuperação do jogador para definir o Cruzeiro. "A ausência do Willian é por um pouco de desgaste físico, mas nós achamos que ele vai se recuperar bem, mas caso ele não possa, joga o Martinuccio", disse.

Na lateral direita, Mayke voltou a ficar à disposição de Marcelo, mas mesmo assim o treinador decidiu manter Ceará entre os titulares. Além disso, ele confirmou a entrada do volante Lucas Silva na vaga do lesionado Ceará.

"O Ceará já jogou os dois últimos jogos e o Mayke estava há um tempo parado e ainda sente uma pequena limitação em algum movimento. Dá para jogar, mas como o Ceará está inteiro, ele vai jogar. E o Lucas Silva vai jogar no meio-campo, junto com o Nilton. Ele teve boa apresentação no último jogo, está crescendo e espero que possa nos ajudar na marcação e na saída de bola também", disse.

No coletivo, Marcelo Oliveira escalou a equipe titular com Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Martinuccio e Borges. Já o time reserva treinou com Rafael; Mayke, Léo, Paulão e Everton; Leandro Guerreiro, Henrique, Júlio Baptista e Lucca; Dagoberto e Vinícius Araújo.

Além da volta de Mayke, a outra novidade na lista de relacionados do Cruzeiro é Dagoberto. O atacante está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, sofrida durante o empate por 2 a 2 com o Internacional, no dia 8 de junho. Marcelo explicou que pode utilizar Dagoberto durante o duelo com o Flamengo.

"O Dagoberto, vou relacioná-lo para esse jogo com o Flamengo, está treinando normal é apenas questão de ritmo. Nós fizemos alguns coletivos para que ele pudesse melhorar nesse aspecto, vai ficar como opção e, de acordo com as circunstâncias do jogo, a gente vai utilizá-lo ou não. Mas ele tem condição de jogar uma parte do jogo e certamente estará melhor para o final de semana", afirmou.

O Cruzeiro venceu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil com o Flamengo, no Mineirão, por 2 a 1. Confira a lista de 22 atletas relacionados do Cruzeiro para o duelo com o Flamengo:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Laterais-esquerdos: Egídio e Everton.

Volantes: Henrique, Leandro Guerreiro, Lucas Silva e Nilton.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Ricardo Goulart.

Atacantes: Borges, Dagoberto, Martinuccio, Vinicius Araújo e Willian.