Marcelo Oliveira mantém dúvida na zaga em treino do Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, comandou nesta quinta-feira mais um treinamento coletivo na Academia de Futebol e praticamente confirmou o time que vai enfrentar o Atlético-PR no domingo, às 11h, no Allianz Parque. O que chamou mais a atenção foi a preocupação do treinador com a marcação, principalmente na saída de bola, e também com a possibilidade de ter mudanças na zaga.

O zagueiro Victor Ramos não treinou por causa de uma indisposição estomacal, mas não deve ser problema para a partida. Leandro Almeida, que não enfrentou o Vasco na rodada passada por estar suspenso, treinou entre os titulares, mas não tem retorno assegurado. Jackson fez boa partida contra os cariocas e pode ser mantido.

O time titular que iniciou a atividade foi Fernando Prass; Lucas, Jackson, Leandro Almeida e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Leandro Pereira. Já os reservas tiveram como novidade a presença do garoto Lucas Taylor. O lateral-direito é do time sub-20 e treinou porque João Pedro está fora, com dores musculares.

A formação reserva foi Jailson; Lucas Taylor, Amaral, Nathan e Zé Roberto; Andrei, Cleiton Xavier, Kelvin, Gabriel Jesus e Cristaldo; Barrios. Durante a atividade, Marcelo Oliveira chegou a colocar Alecsandro e Mouche nos lugares, respectivamente, de Barrios e Cristaldo.

Após o coletivo, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis e cruzamentos para a área. Vitor Hugo continua processo de recuperação de uma lesão na face e treinou em outro gramado. Ele só deve ter condições de jogo no domingo da semana que vem, quando o Palmeiras encara o Cruzeiro, no Mineirão.