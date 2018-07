Marcelo Oliveira mantém dúvida para escalar o Cruzeiro O substituto de Everton Ribeiro na equipe titular que vai enfrentar o Santos, neste domingo, às 16h, no Mineirão, é a grande dúvida do técnico Marcelo Oliveira para escalar a equipe do Cruzeiro. São três candidatos para apenas uma vaga: Lucca, Martinuccio e Willian.