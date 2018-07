Marcelo Oliveira mantém time do Cruzeiro para enfrentar Caldense

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira resolveu manter a escalação do Cruzeiro para a segunda rodada do Campeonato Mineiro, neste sábado, contra a Caldense, em Poços de Caldas. No treino desta quinta-feira, ele repetiu o time que derrotou a URT por 1 a 0, na estreia do último domingo, no Mineirão.

Assim, o Cruzeiro deve entrar em campo com Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Lucas Silva, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Borges. É praticamente o mesmo time que foi utilizado na campanha que rendeu o título do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Com a manutenção da equipe titular, Marcelo Oliveira deixa como opção no banco de reservas jogadores badalados como Júlio Baptista, Willian e Marcelo Moreno, além do reforço recém-contratado Marlone.

Um dos titulares do time, o zagueiro Dedé mostra muita motivação para a disputa do Campeonato Mineiro. "Qualquer tipo de competição, eu entro para ser campeão. Almejo muito o Estadual, porque eu nunca conquistei. Vou jogar o Estadual como se fosse a Libertadores", avisou o jogador.