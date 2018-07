Marcelo Oliveira minimiza desgaste: 'Não acontece somente com o Cruzeiro' O Cruzeiro tentou de tudo para mudar a data da segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro e não precisar entrar em campo no domingo, dois dias antes de jogo chave da Copa Libertadores contra o Universitário de Sucre, na terça-feira. Não conseguiu e agora vai ter que lidar mais uma vez com o cansaço.