Marcelo Oliveira não se incomoda com a falta de ritmo do volante Nilton

O Cruzeiro vai enfrentar o Criciúma, neste sábado, em Santa Catarina, com a mesma equipe base que lidera o Brasileirão com folgas. A única mudança no time em relação àquele que empatou com o Botafogo no fim de semana passado é a entrada de Nilton no lugar de Henrique, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com o time definido, Marcelo Oliveira abriu mão de qualquer exercício mais desgastante e liberou o grupo para um rachão no hotel onde o Cruzeiro está hospedado em Criciúma nesta sexta-feira. Depois, em entrevista coletiva, minimizou o fato de Nilton não jogar uma partida completa há dois meses.

"Já existe um entrosamento. O Nilton tem participado, não tem ficado todas as partidas fora. Ele tem feito jogos-treino, mantido um bom ritmo. Estou absolutamente tranquilo. O Nilton pode nos auxiliar na defesa e ajudar no ataque nas bolas aéreas", comentou o treinador.

Marcelo Oliveira tinha a opção de voltar com Willian no time titular, uma vez que o meia foi comprado junto ao Metalist e está novamente à disposição. O treinador, porém, vai manter Marquinhos entre os titulares. Willian se junta a Marlone e Dagoberto no banco de reservas.