Marcelo Oliveira não tem Dagoberto e deve dar chance a Marlone

O técnico Marcelo Oliveira praticamente não fez mistério para escalar a equipe do Cruzeiro que vai enfrentar o Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o treinador revelou 10 titulares, mas deixou uma dúvida.

"Há uma dúvida entre Marlone e Marquinhos, com uma tendência para o Marlone, que jogou muito bem o ultimo jogo", explicou em treinador, em referência à partida de quarta-feira, em Alagoas, onde o Cruzeiro fez 2 a 1 no Santa Rita e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Na ocasião, Marcelo Oliveira poupou Mayke, Dedé, Samudio, Henrique e Marcelo Moreno. Os cinco, agora voltam à equipe titular. O Cruzeiro, porém, não pode contar com Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva e Alisson, todos servindo à seleção brasileira (os dois primeiros ao time principal, os garotos à Brasil olímpico).

Com dores no púbis, Dagoberto será preservado. "O Dagoberto ainda não vai para esse jogo, mais por precaução. Mas temos Marlone, Marquinhos, Júlio, Neilton. Vamos com um time forte para buscar a vitória", garantiu.

Assim, o time titular terá: Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Samudio; Nilton e Henrique; Marlone (Marquinhos), Júlio Baptista e Willian; Marcelo Moreno. "O time do Cruzeiro tem tido essa pontuação expressiva com um futebol consistente e tem jogado bem, esperamos manter isso", disse Marcelo.