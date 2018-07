Marcelo Oliveira nega preocupação com demissão no Palmeiras

A segunda derrota consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro fez com que a pressão e as cornetas soassem ainda mais altas em direção ao técnico Marcelo Oliveira, que chegou a ser chamado de "burro" por alguns torcedores durante a partida contra a Ponte Preta, na última quarta-feira. Além disso, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, também criticou publicamente a equipe. Entretanto, o treinador não parece preocupado com as cobranças e lembra de um passado recente, quando o time foi bem em suas mãos.

"É assim que funciona. A pressão existe desde que estou aqui. Ficamos oito jogos sem perder e vi pessoas cobrando porque tínhamos que continuar naquela boa sequência. Me preparei para ser técnico de futebol e trabalhar muito, com lealdade, independente do que acontecer externamente. Estamos chateados tanto quanto o torcedor, então temos que recuperar rapidamente o caminho das vitórias", disse.

Para demonstrar que não existem motivos para tanta preocupação, Marcelo Oliveira lembrou que o Palmeiras é semifinalista da Copa do Brasil e ainda luta por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro.

"Por mais que o Palmeiras seja inconstante, tivemos momentos bons e outros nem tanto, mas estamos brigando. Agora é esperar o resultado do Santos, que caso não vença (o Grêmio, quinta-feira, em Porto Alegre), fica praticamente a mesma coisa", analisou, para em seguida, admitir a atuação ruim diante da Ponte. "Tínhamos quase a obrigação de fazer algo melhor do que foi feito".

Após o jogo, Alexandre Mattos deu entrevistas deixando claro que espera por uma nova postura já na partida contra o Avaí, no próximo sábado, e afirmando que não aceita mais o uso das lesões como explicação para os resultados ruins. O dirigente garantiu, ainda, que acredita na qualidade do time. "Com esses jogadores conseguimos bons resultados", justificou.