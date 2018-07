Marcelo Oliveira pede atenção ao Cruzeiro contra Ponte Enquanto o Cruzeiro luta pela liderança do Brasileirão, apenas um ponto atrás do primeiro colocado Botafogo, a Ponte Preta sofre para se afastar da zona de rebaixamento (ocupa o 16º lugar). Apesar dessa enorme diferença entre os dois, o técnico Marcelo Oliveira pede cuidado e atenção redobrada ao time mineiro para o confronto deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.