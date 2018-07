Marcelo Oliveira pede para o Palmeiras 'esquecer' Gabriel

O técnico Marcelo Oliveira sente que o elenco do Palmeiras está abatido e um pouco disso se deve à lesão do volante Gabriel, que só volta aos gramados ano que vem. Preocupado com as três derrotas seguidas, o treinador alertou que o time precisa esquecer a ausência do jogador para voltar a subir na tabela. "O Gabriel faz falta porque não temos um jogador que marca como ele. É inegável que faz parte, mas temos um elenco de qualidade e não adianta ficar pensando no Gabriel. Temos de pensar em formar um time forte sem ele", cobrou o treinador, após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira.

O treinador ainda mostrou irritação com as falhas defensivas da equipe. "Estamos tomando gols com uma facilidade incrível. Não é a ausência de um jogador que vai transformar o Palmeiras. Precisamos trabalhar mais", destacou.

Além dos resultados negativos, a atuação da equipe nas últimas três partidas é algo que incomoda Marcelo Oliveira. "Os últimos jogos foram muito abaixo daquilo que vínhamos fazendo. Precisamos voltar a reagir. Saímos do trilho e precisamos voltar para o caminho das vitórias".

O elenco do Palmeiras retorna para São Paulo na tarde desta quinta-feira e no domingo enfrenta o Flamengo, às 11h, no Allianz Parque. Para essa partida, já foram vendidos 29 mil ingressos antecipadamente.