Marcelo Oliveira indica Palmeiras 'misto' para jogo contra o Flamengo

Campeão da Copa do Brasil na última quarta-feira, o Palmeiras deverá ter uma escalação mista para pegar o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Sem nenhuma ambição na competição, o técnico Marcelo Oliveira decidiu poupar algumas das suas principais peças no elenco.

Neste sábado pela manhã, o treinador comandou um trabalho descontraído. Ainda embalados pela conquista do meio de semana, os jogadores fizeram apenas um aquecimento seguido de um rachão. Pouco depois, Marcelo anunciou a lista de relacionados para o confronto sem diversos titulares.

Em relação à equipe considerada ideal atualmente, não vão para o jogo Lucas, Jackson, Arouca, Robinho, Gabriel Jesus e Lucas Barrios. Marcelo também não levará para a partida Victor Ramos, que já se despediu do clube, Egídio, Thiago Santos, Rafael Marques, Mouche e Cleiton Xavier.

Com tantos desfalques, alguns nomes da base deverão ter oportunidade de atuar. Além de Matheus Sales, titular e um dos destaques na final de quarta-feira contra o Santos, Marcelo relacionou oito atletas formados na base do clube: Fábio, Taylor, Augusto, Nathan, Daniel, Julen, Juninho e Jobson. O treinador, no entanto, ainda não deu pistas de quem atuará.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Fábio

Laterais: João Paulo, Zé Roberto e Taylor

Zagueiros: Vitor Hugo, Augusto, Nathan e Leandro Almeida

Volantes: Daniel, Julen, Matheus Sales, Amaral e Andrei Girotto

Meias: Juninho, Jobson e Allione

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Cristaldo e Kelvin