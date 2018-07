Zagueiro Nathan ganha chance no Palmeiras diante do Cruzeiro

Preocupado com a decisão da Copa do Brasil contra o Santos, o técnico Marcelo Oliveira decidiu preservar alguns jogadores do Palmeiras para a partida deste sábado contra o Cruzeiro, às 19h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do zagueiro Nathan.

O treinador comandou um treino tático na metade do campo com a seguinte formação titular: Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Arouca, Kelvin, Allione e Mouche; Cristaldo.

No time reserva, que não contou com goleiro, treinaram: Taylor, Victor Ramos, Julen e João Paulo; Andrei, Jobson, Juninho, Rafael Marques e Fellype Gabriel; Alecsandro.

Lucas Barrios e Gabriel Jesus fizeram um trabalho em outra parte do campo, de finalização. Gabriel continua o tratamento de recuperação física, enquanto os atletas que enfrentaram o Atlético-PR - exceto Cristaldo e Rafael Marques - ficaram na academia, fazendo recuperação e não devem jogar no sábado.

A presença de Nathan entre os titulares é uma surpresa. O defensor fez apenas dois jogos na temporada, sendo um pelo Brasileiro e outro no Campeonato Paulista. O zagueiro foi um dos destaques do Palmeiras no ano passado, apesar da campanha ruim desempenhada pela equipe, mas neste ano não teve espaço com a chegada de vários reforços para o setor.