Marcelo Oliveira projeta Jean e Arouca como volantes titulares

Talvez a posição onde exista a maior disputa por espaço no Palmeiras é entre os volantes. Existem, pelo menos, quatro jogadores em condições de serem titulares, casos de Gabriel, Arouca, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos. E o técnico Marcelo Oliveira já parece ter definido sua dupla ideal no momento: Jean e Arouca.

Como Gabriel ainda está na fase de recondicionamento físico, a dupla larga na frente da disputa, embora nem tenham atuado juntos ainda. “A princípio pretendo utilizar os que estão em melhor forma. A tendência é jogar com Arouca e Jean”, disse o treinador, cogitando escalar também Matheus Sales como um terceiro volante.

Jean estreou na quinta-feira, contra o São Bento, e agradou ao treinador que não tem interesse em utilizá-lo na lateral-direita, onde ganhou destaque e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. A ideia é que ele, Arouca e Gabriel se revezem no time, tendo ainda Matheus Sales, Thiago Santos e Rodrigo correndo por fora.

Em relação a Gabriel, em breve a diretoria terá que chamá-lo para conversar, pois seu contrato se encerra no fim do ano e, embora tenha atuado pouco em 2015, existem clubes interessados no jogador. Entretanto, como tem valor fixado para compra, os dirigentes palmeirenses garantem não estar preocupados com possível assédio.