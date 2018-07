Marcelo Oliveira promete reação do Cruzeiro no domingo O Cruzeiro caiu por 1 a 0 diante do Guarani de Divinópolis, no último domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, em sua estreia neste Campeonato Mineiro. A atuação decepcionou os torcedores cruzeirenses, que esperavam por um melhor início de temporada após o time ter encerrado 2011 sofrendo até a última rodada do Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento na competição. Apesar disso, o volante Marcelo Oliveira promete que a equipe começará a reagir de forma positiva a partir do próximo domingo, quando enfrentará o Tupi, às 17 horas, novamente em Sete Lagoas.