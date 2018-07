Marcelo Oliveira recebe proposta da Coreia e pode deixar o Palmeiras

O volante Marcelo Oliveira, do Palmeiras, discute a renovação de contrato com o clube, mas já tem uma proposta de um time da Coreia do Sul caso não acerte sua permanência. De acordo com o agente do jogador, Nick Arcuri, a prioridade é continuar no Brasil. O atleta tem vínculo com o Palmeiras até dezembro, embora o limite para definir a situação seja o mês de novembro.

"Prefiro trabalhar com a prioridade do jogador, que é a de ficar no Palmeiras. Mas a minha ideia é deixar a vida do Marcelo resolvida até o começo de novembro. Se a negociação se alongar ao máximo, abre uma concorrência maior e não quero correr riscos", disse o empresário. Marcelo Oliveira é titular do Palmeiras e além de volante, também atua como zagueiro.

Wesley também vive situação semelhante. O jogador tem contrato válido até fevereiro do ano que vem e aguarda reuniões com o clube para definir se continua ou não no elenco. O São Paulo chegou a demonstrar interesse pelo jogador, que se recupera de lesão na coxa e não tem prazo para voltar a atuar.

No caso de Marcelo Oliveira, pesa a favor da continuidade no Palmeiras a vontade de renovar e o calendário do futebol sul-coreano, onde as competições ainda estão em andamento. "Tenho uma proposta oficial da Coreia, com uma situação encaminhada. Mas ainda faltam dois meses para acabar o campeonato local. O Palmeiras me procurou dias atrás e vamos buscar um consenso", explicou o agente do jogador.