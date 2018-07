Marcelo Oliveira reconhece erros do Atlético-MG e lamenta falta de armador Marcelo Oliveira culpou a falta de um armador de ofício no time do Atlético Mineiro pela derrota por 2 a 0 para o líder Internacional, na noite de quinta-feira, no Beira-Rio. Na avaliação do treinador, um "vazio" no meio-campo prejudicou o setor ofensivo e deixou a equipe exposta à armação do time gaúcho.