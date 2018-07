Marcelo Oliveira reitera confiança em chances de título do Atlético-MG

O tropeço do Palmeiras e a boa vitória no clássico local contra o América-MG reacendeu as esperanças de título no Atlético Mineiro. Ao fim da vitória por 3 a 0, no Mineirão, na noite desta quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira reiterou a confiança nas chances do seu time chegar ao troféu.

"Nós acreditamos sempre. Sabemos que é muito difícil, mas que é possível. Existe uma diferença, foi reduzida hoje e vamos lutar muito intensamente. Temos um time forte, uma torcida fiel e, quem sabe, a gente vai ter um presente maravilhoso de fim de ano", declarou o treinador.

Com o triunfo, o Atlético chegou aos 56 pontos e reduziu para cinco a distância para o líder Palmeiras. Por essa razão, o treinador acredita que a reta final do Brasileirão será marcada pela forte pressão sobre todos os times, e não somente sobre a dono do primeiro lugar na tabela.

"A pressão está em cima de todos, em quem está lá embaixo, em posição intermediária ou lá na frente. Ela faz parte do futebol e acho que não atrapalha porque os times têm consciência do que fazem e os trabalhos são consistentes", declarou.

O técnico, porém, pediu atenção para evitar surpresas nesta sequência decisiva do campeonato. "O que pode ter é alguma surpresa, uma adversidade, inclusive conosco, mas estamos concentrados e gastando energia no nosso time para fazer uma pontuação regular porque, certamente, vai acontecer surpresa em um campeonato que é muito equilibrado", afirmou.