Marcelo Oliveira rejeita 'final antecipada' contra o São Paulo no Morumbi

Pelo lado do São Paulo, a partida deste domingo, às 16h, no Morumbi, contra o Cruzeiro, é encarada como uma "final antecipada". Afinal, o time paulista, que já tem sete pontos de desvantagem, ficaria a 10 em caso de derrota em casa. Já os mineiros, com larga vantagem na ponta, não encaram o jogo da mesma forma.

"Não chegaria ao ponto de dizer que esta será uma final antecipada, porque acho que o campeonato ainda tem muita coisa pela frente. Inegavelmente, sabemos que são duas equipes que estão jogando muito bem", avaliou nesta sexta-feira o técnico Marcelo Oliveira.

O treinador reconhece, porém, que a partida tem tudo para ser das melhores tecnicamente deste Brasileirão. "Temos características parecidas, jogadores técnicos e que se movimentam bastante do meio para frente. Será um jogo interessante, disputado, equilibrado."

Diante de um São Paulo que gosta de jogar com a posse de bola, mas já demonstrou diversas vezes problemas defensivos, o líder do campeonato promete não abdicar de atacar. "É importante o Cruzeiro não fugir das suas características e saber que, sem a bola, precisamos marcar bem, porque se dermos espaços para eles, o jogo pode ficar perigoso e difícil para a nossa equipe", observou Marcelo Oliveira.