Marcelo Oliveira rejeita mistério e confirma time contra o Mineros

O time que treinou e vai jogar tem: Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Mena; Willians, Henrique, Willian e De Arrascaeta; Alisson e Leandro Damião. Os volantes Charles e Willian Farias foram poupados da atividade, mas são reservas. Nenhum dos dois foi relacionado para o jogo, abrindo espaço para o retorno do chileno Felipe Seymour ao banco.

Precisando vencer para seguir na liderança do Grupo 3, o Cruzeiro não vai poder contar com Marquinhos, lesionado, e Judivan, que serve à seleção brasileira sub-20. O meia Marcus Vinicius não está inscrito na Libertadores e sofreu lesão muscular. Já Ceará passou por cirurgia no joelho.

Confira a lista dos 19 relacionados para enfrentar o Mineros:

Goleiros - Fábio e Rafael;

Laterais - Fabiano, Mayke, Mena e Pará;

Zagueiros - Léo, Manoel e Paulo André;

Volantes - Willians, Felipe Seymour e Henrique;

Meias - Alisson, De Arrascaeta e Gabriel Xavier;

Atacantes - Henrique Dourado, Willian, Joel e Leandro Damião.