Marcelo Oliveira relaciona Atlético-MG com retorno de jogadores das Eliminatórias

Marcelo Oliveira divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos atletas relacionados para a partida diante do América-MG pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada às 19h30 de quinta, no Mineirão. Como novidade, o treinador poderá contar com o retorno de cinco atletas que defenderam suas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Cortado da delegação equatoriana no último domingo, antes do jogo contra a Bolívia, com dores no joelho direito, o zagueiro Erazo treinou normalmente nesta quarta-feira.

Outro equatoriano do grupo, o meia Cazares entrou aos 44 do segundo tempo na partida diante do Chile, na última quinta-feira, e não atuou na terça. Já o meia Rafael Carioca não foi utilizado por Tite nos compromissos da seleção brasileira contra Bolívia e Venezuela.

Representante atleticano na seleção argentina, o centroavante Lucas Pratto ficou no banco na partida contra o Peru, na quinta passada, e entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo contra o Paraguai, na terça.

Por fim, o meia-atacante Otero ajudou a seleção venezuelana ao entrar em campo aos 36 minutos do segundo tempo contra o Uruguai, na quinta-feira, e aos 28 da etapa complementar contra diante do Brasil, na terça-feira.

Apesar do retorno dos cinco atletas, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com os suspensos Leandro Donizete e Lucas Cândido, além de Marcos Rocha, Luan, Maicosuel, e Carlos, lesionados.

Confira a lista dos jogadores relacionados pelo Atlético-MG para enfrentar o América-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson;

Laterais: Carlos César, Fábio Santos, Patric e Leonan;

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Gabriel, Edcarlos e Jesiel;

Volantes: Rafael Carioca, Júnior Urso e Yago;

Meias: Cazares, Otero e Carlos Eduardo;

Atacantes: Robinho, Fred, Lucas Pratto, Clayton e Hyuri.