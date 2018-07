Marcelo Oliveira relaciona Ceará e Charles para o clássico

O torcedor do Cruzeiro pode ver dois velhos conhecidos no banco de reservas da equipe celeste no clássico deste domingo, contra o Atlético Mineiro. Afinal, o técnico Marcelo Oliveira surpreendeu e relacionou o lateral-direito Ceará e o volante Charles para a partida. Nenhum dos dois, entretanto, será titular.

Ceará não joga desde novembro do ano passado. Depois, ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita, o que atrasou o início da sua temporada. Por isso, ainda não estreou em 2015. Já o volante Charles foi reintegrado em fevereiro ao elenco e pode voltar a jogar pelo clube depois de mais de dois anos - seu último jogo foi em dezembro de 2012.

O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Mineiro com: Fábio; Mayke, Paulo André, Léo e Mena; Willians, Henrique e De Arrascaeta; Marquinhos, Willian e Leandro Damião. Joel, que cumpriu suspensão diante do Huracán, pela Libertadores, volta a ficar à disposição no banco de reservas.