Técnico relaciona Gabriel Jesus e João Pedro para clássico

O técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, relacionou Gabriel Jesus e João Pedro para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores estão de volta após disputarem com a seleção brasileira o Mundial Sub-20, em que acabaram sendo vice-campeões.

Em compensação o treinador não contará com o atacante Alecsandro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na última terça-feira e deve ficar longe dos gramados por um mês. Também estão fora o zagueiro Jackson, o meia Allione e o atacante Mouche, que recuperam a forma física.

O Palmeiras passou a semana concentrado em Atibaia, no interior de São Paulo, com o intuito de se concentrar para o clássico e reagir no Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas, o clube ocupa apenas a 14ª colocação na tabela, com nove pontos.

Anunciado na sexta-feira, o zagueiro Leandro Almeida iniciou neste sábado um trabalho especial de recondicionamento físico. O defensor que veio do Coritiba ficou alguns dias sem treinar por conta de sua transferência e agora se recupera para poder ficar à disposição do treinador.

INGRESSOS

De acordo com o site oficial do Palmeiras, 26 mil ingressos foram comercializados para o duelo contra o São Paulo. O setor Cadeira Gol Norte está esgotado. Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra na segunda e terça-feira, quando começou a comercialização para o público em geral.

Confira a lista dos 23 relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha.

Laterais: João Pedro, Lucas, Egídio e João Paulo.

Zagueiros: Tobio, Vitor Hugo, Victor Ramos e Nathan.

Volantes: Andrei Girotto, Arouca, Amaral e Gabriel.

Meias: Cleiton Xavier, Robinho e Zé Roberto.

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Leandro Pereira, Rafael Marques, Kelvin e Gabriel Jesus.