Marcelo Oliveira relaciona Maicosuel, mas adia definição no Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores relacionados do Atlético Mineiro para o duelo com o Coritiba, domingo, no Couto Pereira. Mas evitou indicar o time titular. Com o retorno de Maicosuel, o treinador adiou a definição da equipe para o treino deste sábado, já em Curitiba.

"Ainda temos um treinamento e vamos observar esse pessoal que jogou, quem está bem, quem está mais desgastado. É possível que a gente troque uma ou duas peças, em razão desse desgaste físico, mas mantendo a base e que seja um time forte, capaz de lutar pela vitória", afirmou o treinador.

Marcelo Oliveira está preocupado a situação física dos titulares que fizeram um jogo duro contra o Internacional, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O Atlético conquistou a vaga na final, mas o elenco não escondeu o desgaste físico ao fim da partida decisiva.

Por essa razão, parte do elenco foi submetido a exames para avaliar a condição física. Será a partir dos resultados que Marcelo Oliveira vai definir os titulares no fim de semana. A última atividade do Atlético antes da partida será na manhã deste sábado, no CT do Caju, do Atlético-PR.

A novidade na lista de convocados para a rodada é Maicosuel, recuperado de lesão na coxa esquerda. O meia-atacante não entra em campo desde o início do mês passado. No domingo, ele deve começar no banco de reservas.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Carlos César, Fábio Santos, Patric e Leonan;

Zagueiros: Erazo, Gabriel, Edcarlos e Jesiel;

Volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso e Lucas Cândido;

Meias: Cazares, Otero e Maicosuel;

Atacantes: Robinho, Lucas Pratto, Fred, Luan e Clayton.