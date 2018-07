Marcelo Oliveira renova com o Grêmio e fica no clube até 2019

Depois de acertar com seis reforços, o Grêmio agora se preocupa em garantir a manutenção do seu elenco. Nesta terça-feira, o clube gaúcho anunciou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que tinha vínculo só até o final desta temporada e o estendeu por mais dois anos.

Assim, Marcelo Oliveira fica em Porto Alegre até o fim de 2019. Se cumprir o contrato até seu encerramento, o lateral, de 29 anos, ficará no clube por longos cinco anos, depois de ser contratado junto ao Palmeiras após a temporada 2014.

Ele chegou ao Grêmio depois de Zé Roberto fazer caminho contrário e seguir para o Palmeiras. Ele demorou a convencer a torcida, mas ganhou a confiança da diretoria e renovou seu contrato no início do ano passado, até o fim de 2017.

Apesar de não ser um jogador midiático, Marcelo Oliveira é titular absoluto da equipe desde que chegou. As únicas vezes que ficou no banco em duas temporadas foram em jogos que os titulares foram poupados. Da mesma forma, ele só foi substituído em três partidas nesses dois anos.

Ainda assim, a diretoria se preocupou em procurar um reserva para ele, acertando com o ex-são-paulino Bruno Cortez, que estava no Japão. Outra opção para o técnico Renato Gaúcho é o jovem Iago, de 21 anos.