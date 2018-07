Marcelo Oliveira repete escalação do Cruzeiro em treino

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira deu folga aos jogadores do Cruzeiro na parte da manhã e, com isso, os atletas foram a campo apenas à tarde nesta sexta-feira. O treinador aproveitou a atividade para comandar um trabalho tático em campo reduzido, seguido por um treino específico de bola parada, no qual paralisou as jogadas diversas vezes para dar instruções.

Quando distribuiu coletes e dividiu o elenco em dois times, Marcelo Oliveira repetiu a mesma escalação utilizada na quinta-feira. O time titular cruzeirense, ainda sem o lesionado Nilton, treinou novamente com: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Lucas Silva, Souza, Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Borges.

O lateral Samudio segue no Paraguai resolvendo problemas de documentação, e por isso não treinou nesta sexta. No sábado, o Cruzeiro realizará um jogo-treino contra o Minas Futebol, às 16 horas, na Toca da Raposa II. A estreia no Campeonato Mineiro está prevista para o próximo dia 26, contra a URT, no Mineirão.