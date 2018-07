Marcelo Oliveira repete time e confirma Cruzeiro para sábado

A saída de Ceará, machucado, para a entrada de Mayke na lateral-direita deverá ser a única mudança no time titular do Cruzeiro para enfrentar o Botafogo, sábado, às 18h30, no Rio. Nesta quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira repetiu o time que treinou na véspera e confirmou a escalação para jogar no Maracanã.

Líder disparado do Brasileirão, o Cruzeiro vai jogar com: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos; Marcelo Moreno. Dagoberto e Manoel devem seguir como reservas para a partida válida pela 13.ª rodada do Brasileirão.

"O Maracanã é um excelente campo, grande como o Mineirão, sabemos que é fora de casa, e que o Botafogo buscará o triunfo a qualquer custo, mas jogaremos de igual para igual. Nada melhor que nossa boa fase para buscar esses três pontos comentou o lateral Egídio, que ajudou os titulares a vencerem os reservas por 4 a 0 no coletivo desta quinta.