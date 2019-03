Marcelo Oliveira rompe três ligamentos do joelho e passará por cirurgia no Grêmio

Como já era esperado, o Grêmio confirmou nesta sexta-feira a grave contusão sofrida por Marcelo Oliveira. O clube gaúcho revelou que o polivalente jogador sofreu "uma lesão complexa" no joelho direito, será submetido a cirurgia e deverá desfalcar o time de Renato Gaúcho por um longo período.

Marcelo Oliveira se contundiu no empate por 0 a 0 com o Juventude na última quinta-feira, que garantiu o Grêmio na semifinal do Gaúcho. Aos 40 minutos do primeiro tempo, quando corria para tentar o desarme em um jogador adversário, sofreu uma torção no joelho direito e deixou o gramado chorando muito.

A comissão técnica já temia que a lesão fosse grave, e a expectativa se confirmou nesta sexta. Após ser submetido a exames, Marcelo Oliveira teve diagnosticadas rupturas do ligamento patelar, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral lateral do joelho.

O jogador será submetido a cirurgia nos próximos dias. O departamento médico aguarda a diminuição do edema no local para definir a melhor data para a operação. O clube também evitou prever o tempo de afastamento para a recuperação.

Marcelo Oliveira vinha atuando como zagueiro sob o comando de Renato. Por isso, sua lesão amplia o problema na defesa do Grêmio. Afinal, Pedro Geromel e Paulo Miranda também se recuperam de problemas físicos, o que deve fazer com que Kannemann seja o único zagueiro de ofício disponível para encarar o São Luiz, domingo, fora de casa, pela primeira partida da semifinal do Gaúcho.