Marcelo Oliveira saca Zé Roberto do time titular do Palmeiras

Marcelo Oliveira voltou a fazer testes no time titular do Palmeiras, às vésperas do clássico com o São Paulo, domingo, no Allianz Parque. Ainda buscando conhecer melhor o elenco palmeirense, o técnico recém-contratado testou Leandro Pereira no ataque no treino desta quinta-feira e devolveu Zé Roberto para o banco de reservas.

Na quarta, o treinador havia colocado Zé Roberto no meio-campo para adiantar Rafael Marques, isolado no ataque. Nesta quinta, ele recuou o jogador e testou Leandro Pereira como único atacante. Zé Roberto, assim, saiu do time. O meio-campo contou ainda com Gabriel, Arouca, Robinho e Dudu.

Com esta formação, Marcelo Oliveira testou os titulares com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Rafael Marques, Robinho e Dudu; Leandro Pereira. Zé Roberto e Cleiton Xavier treinaram entre os reservas. Na segunda etapa da atividade, o técnico deu chances a Gabriel Jesus e Andrei Girotto nas vagas de Dudu e Gabriel.

Marcelo Oliveira deve bater o martelo sobre os titulares no treino desta sexta-feira, às 15 horas, em Atibaia, onde o elenco passa a semana. A atividade será fechada à imprensa.