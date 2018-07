Marcelo Oliveira tem maior leque de opções no Palmeiras

O elenco do Palmeiras viaja nesta segunda-feira para o Uruguai, onde disputará um torneio amistoso e o técnico Marcelo Oliveira começará a montar a equipe que, inicialmente, não deve ter muitas novidades entre os titulares, mas terá um leque muito maior de opções.

O treinador repetiu a formação titular em três atividades com Edu Dracena como única cara nova em comparação ao ano passado. A diferença está no banco, principalmente do meio para frente.

Marcelo Oliveira pode reforçar a marcação com Jean, ter maior equilíbrio com Moisés ou criatividade com Régis. Em 2015, o treinador tinha dificuldades para fazer a equipe mudar a forma de jogar pelo fato de ter atletas parecidos taticamente.

O Palmeiras deve estrear na competição no Uruguai com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Matheus Sales, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Lucas Barrios.

O Palmeiras joga quarta-feira contra o Libertad-PAR às 19h30. Caso avance, a decisão será no sábado, às 22h15, contra o vencedor de Peñarol e Nacional-URU. Se perder para os paraguaios, o time alviverde joga às 20h pela disputa do terceiro lugar.