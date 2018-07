Marcelo Oliveira deve escalar Palmeiras com mudanças para clássico

O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para o clássico deste domingo contra o Corinthians, que acontece a partir das 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Marcelo Oliveira separou dois times e comandou um treino tático. Foram ensaiadas bolas aéreas, tanto ofensivas como defensivas, jogadas específicas, saídas de bola, marcações, entre outras coisas. O treinador confirmou apenas Gabriel Jesus para o clássico.

A equipe deve entrar em campo neste domingo com muitas alterações, após a derrota para o Goiás no meio de semana. Na parte final do treino deste sábado, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis. Com mais de 31 mil ingressos já vendidos para o clássico contra o Corinthians, o time da casa deve contar com forte apoio da torcida neste domingo MP Allianz Parque, que deve ter casa cheia. O setor Cadeira Gol Norte já está esgotado.

Sem ainda poder contar com Mouche e Cleiton Xavier, que se recuperam de lesões musculares, Marcelo Oliveira deve escalar o Palmeiras com a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos (Amaral), Arouca e Robinho; Dudu, Gabriel Jesus e Lucas Barrios.