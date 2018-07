Marcelo Oliveira treina time do Cruzeiro sem mais 3 titulares

O Cruzeiro pode ter um time misto para enfrentar o ABC, quarta-feira à noite, em Natal, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, no único treino da equipe na capital potiguar antes da partida, o técnico Marcelo Oliveira esboçou uma escalação sem três titulares.

Depois de derrotas para Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão, o treinador pretende dar um descanso ao lateral-direito Mayke, ao volante Lucas Silva e ao atacante Marcelo Moreno. Ceará, Willian Farias e Borges treinaram nesta terça-feira entre os titulares e deverão jogar.

Marcelo Olivera já não conta com o lateral Samudio, os atacantes Ricardo Goulart, Dagoberto e Julio Baptista, todos machucados, além do também jogador de frente Marquinhos, que já jogou pelo Vitória na Copa do Brasil e não pode defender o Cruzeiro na competição.

Como venceu por 1 a 0 em Belo Horizonte, o Cruzeiro joga por um empate em Natal. O time mineiro avança também se perder por um gol de diferença - exceto 1 a 0, resultado que levaria a decisão para os pênaltis.