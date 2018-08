Marcelo Oliveira valoriza vaga do Fluminense, destaca objetividade e elogia Pedro

Recuperado de resultados ruins pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu na noite de quinta-feira a sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana com mais uma vitória sobre o Defensor, do Uruguai. Desta vez em Montevidéu, depois de fazer 2 a 0 no Rio de Janeiro, o time tricolor ganhou por 1 a 0, com um belo gol do centroavante Pedro.

O técnico Marcelo Oliveira fez questão de exaltar a vaga do Fluminense, que agora terá pela frente o Deportivo Cueca, do Equador, em dois jogos no mês de setembro. O comandante ficou bastante satisfeito com o desempenho do time em campo.

"Valorizamos muito essa classificação. O Defensor se fechou muito no Maracanã, tentou como estratégia não levar gols e trazer a decisão para cá. Lá, tivemos dificuldades, mas fizemos os gols. Como não era um resultado definitivo, achei que, pela qualidade ofensiva que demonstrou o Defensor, que jogou muito bem e nos trouxe muita dificuldade principalmente no segundo tempo, saímos muito satisfeitos", disse.

Marcelo Oliveira garantiu que o Fluminense dará muita atenção à Copa Sul-Americana. "É um objetivo importante. A Sul-Americana ganhou mais importância por levar à Copa Libertadores, é uma conquista que vai agradar aos torcedores. Então, vamos tratar com muita seriedade", afirmou.

O centroavante Pedro não foi esquecido pelo treinador. "Pedro é um jogador jovem, muito promissor, tem um qualidade incrível de finalização. No jogo de hoje (quinta-feira) ficou um pouco isolado, pois marcamos mais atrás. Mas o gol que ele fez demonstrou a qualidade que ele tem, é um jogador extremamente hábil e de poder de finalização. Por isso, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro", completou.

O Fluminense volta a campo neste domingo, pela 19.ª rodada do Brasileirão. O duelo será contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, a partir das 19 horas. O time está na nona colocação, com 22 pontos.