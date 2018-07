Marcelo Oliveira vê Cruzeiro bem e projeta 'grande jogo' na Copa Libertadores

HUANCAYO - Depois de desembarcar no Peru na última segunda-feira, o time do Cruzeiro fará na noite desta terça o único treino de preparação em solo estrangeiro para a estreia na Copa Libertadores, nesta quarta, diante do Real Garcilaso, às 22 horas (de Brasília), em Huancayo. Antes desta atividade, o técnico Marcelo Oliveira exibiu confiança em uma vitória no confronto no qual a equipe mineira terá como "rival extra" os 3.271 metros de altitude da cidade peruana.

"Estamos na expectativa muito boa, muito positiva, sabendo que é uma competição muito difícil, mas que a gente está se preparando muito bem para já iniciar bem essa competição. Vamos nos preparar bem para tudo e principalmente tentar fazer um grande jogo", ressaltou o comandante, em declarações reproduzidas nesta terça pelo site oficial do Cruzeiro.

Já ao falar sobre as dificuldades proporcionadas pela altitude de Huancayo, o treinador disse que o treinamento da noite desta quarta - quando a equipe fará um trabalho de reconhecimento do gramado do estádio que abrigará o confronto - servirá como referência para testar as condições físicas dos atletas.

"Aparentemente está tudo bem, mas vamos ver nesse esforço que será feito no treinamento. A gente pode avaliar melhor quem sente mais, quem sente menos, mas acho que a cabeça também está boa. A gente não está ampliando muito esta situação e o time é bem ajustado e isso tudo ajuda e esperamos fazer um grande jogo amanhã", declarou Marcelo Oliveira, que também definiu o Real Garcilaso como um "time competitivo, que tem jogadores altos também, que utilizam muito disso, utilizam muito dos chutes de fora da área, que é típico das equipes que jogam na altitude".