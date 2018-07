Marcelo vê elenco do Palmeiras melhor que o do Cruzeiro de 2013

Marcelo Oliveira chega ao Palmeiras em uma situação bem parecida com a que teve quando assumiu o Cruzeiro, em 2013. Sua missão será reconstruir a equipe alviverde, mas segundo o treinador, o momento atual é melhor do que a missão que teve no clube mineiro. A principal diferença é o fato do time palmeirense ter mais experiência.

"Penso que o Palmeiras, nesse momente, tem um elenco com mais rodagem do que o que comecei no Cruzeiro. Só percebemos que poderíamos fazer algo no Campeonato Mineiro. Aqui no Palmeiras, tem um elenco recheado de jogadores com experiência. Acho que esse trabalho vai ser facilitado, mas não existe nada fácil para se chegar a uma conquista importante", explicou o treinador.

Um fato curioso é que no Cruzeiro, Marcelo Oliveira tentou levar pelo menos cinco jogadores que hoje estão no Palmeiras: Gabriel, Lucas, Robinho e Arouca. E ainda pediu a contratação do zagueiro Leandro Almeida, que deve ser anunciado até o fim da semana como novo reforço da equipe alviverde.

"As duas equipes estavam remontando o elenco e era natural que esses jogadores interessassem aos dois. Robinho já trabalhei com ele no Coritiba. Ele é um ótimo jogador. Arouca também é moderno, pois sabe marcar e atacar. Com isso, vamos formar um time. Tem que ter o elenco com bons jogadores, qualidade semelhantes e conscientizar que todos são importantes", completou.