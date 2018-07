Marcelo Oliveira tem problemas para escalar o time do Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e o técnico Marcelo Oliveira não terá muito tempo para pensar na formação que enfrenta o Cruzeiro, sábado, no Allianz Parque. O fato é que o treinador vive um dilema em relação a escalação para o confronto com os mineiros.

O treinador não poderá contar com o zagueiro Jackson e com o volante Robinho, ambos expulsos diante do Atlético-PR. O treinador já avisou que pretende aproveitar as rodadas restantes do Brasileiro para testar o time visando a Copa do Brasil, entretanto, sem os dois titulares, ele pode ter que mudar de planos.

Caso resolva apostar em jogadores de sua confiança, o treinador deve escalar Leandro Almeida na zaga e Thiago Santos no meio. O problema, porém, é que ambos não podem atuar na quarta-feira, por já terem jogado a Copa do Brasil por outros clubes - Coritiba e América-MG, respectivamente.

Se resolver contar com atletas que podem ser aproveitados na decisão com o Santos, o treinador conta com Victor Ramos ou Nathan na zaga. O primeiro, nem foi relacionado para encarar o Atlético-PR e parece não estar nos planos para o ano que vem. Já Nathan tem ficado no banco na maioria dos jogos, mas ainda não atuou um minuto sequer no Brasileiro.

Já no meio, Arouca pode aparecer como titular. Ele atuou por alguns minutos no segundo tempo em Curitiba, após ficar mais de um mês fora, por lesão, e a dúvida é sobre a condição física dele para atuar nos 90 minutos.