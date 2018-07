Marcelo Oliveira volta a culpar lesões por má fase do Palmeiras Após a derrota do Palmeiras para a Ponte Preta, o diretor de futebol Alexandre Mattos deixou claro que não aceitava mais que a desculpa das lesões fosse utilizada para explicar os resultados ruins do time alviverde nos últimos jogos. Entretanto, o técnico Marcelo Oliveira voltou a culpar as ausências de alguns jogadores pela situação incômoda vivida pelo clube.