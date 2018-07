Marcelo Oliveira volta a treinar, mas Barrios e Edilson desfalcam o Grêmio

O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira se recuperou de um entorse no joelho, treinou normalmente nesta sexta-feira e deve reforçar o Grêmio na partida deste domingo contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É provável, assim, que Marcelo Oliveira inicie como titular no lugar de Cortez, que está desgastado com a sequência de jogos e deve ser preservado para o duelo contra o Godoy Cruz, da Argentina, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores - o time brasileiro ganhou a ida por 1 a 0.

Se Marcelo Oliveira está de volta, Lucas Barrios e Edilson apenas correram em volta do gramado nesta sexta-feira e estão descartados para o jogo contra o Atlético Mineiro. O atacante paraguaio segue se recuperando de lesão, enquanto que o lateral-direito estava suspenso na vitória sobre o Atlético Goianiense.

Embora tenha feito certo mistério sobre a equipe que levará a campo, o técnico Renato Gaúcho confirmou um titular para o jogo de domingo: o goleiro Paulo Victor, contratado recentemente do Flamengo. "O que posso adiantar é que o Paulo Victor vai fazer a estreia dele", assegurou o treinador do Grêmio, vice-líder do Brasileirão com 36 pontos, oito atrás do Corinthians.