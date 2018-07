Marcelo Olivera esboça reservas do Atlético-MG para pegar o Santa Cruz

O técnico Marcelo Oliveira já definiu que o Atlético-MG vai jogar com um time reserva contra o Santa Cruz, domingo, às 19h30, no Arruda, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre brigar pelo terceiro lugar do torneio e pelo título da Copa do Brasil, ambos valendo um lugar na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, vai obviamente ficar com a segunda opção.

E como o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio é na quarta-feira da semana que vem, todo o time titular será poupado da viagem ao Recife. A exceção é o atacante Fred, que não pode jogar na Copa do Brasil porque disputou a competição pelo Fluminense.

Outro titular que pode jogar contra o já rebaixado Santa Cruz é Marcos Rocha. O lateral-direito sofreu lesão muscular e não atua desde 15 de setembro. Recuperado, ele seria testado no Arruda para saber se está pronto para encarar uma final.

Nesta sexta-feira, ele atuou como titular em parte do treino coletivo comandado por Marcelo Oliveira. Foi inicialmente escalado na lateral direita, mas depois deslocado para o meio, com a entrada de Alex Silva.

Assim, o Atlético deve jogar com: Giovanni; Marcos Rocha, Jesiel, Edcarlos e Leonan; Rafael Carioca, Cícero (Alex Silva), Cazares e Carlos Eduardo; Clayton e Fred. Hyuri, que treinou como titular nesta sexta, deve ficar no banco.