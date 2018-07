Marcelo pede entrega do Cruzeiro antes da Libertadores

Depois de remontar o elenco do Cruzeiro, após as seguidas baixas dos últimos meses, Marcelo Oliveira trabalha forte para dar uma nova cara ao time bicampeão brasileiro. Às vésperas da Copa Libertadores, o treinador não se preocupa apenas com técnica, entrosamento e posicionamento. Seu maior objetivo no momento é estimular o "espírito competitivo" dos seus jogadores antes da estreia na difícil competição sul-americana.

"Temos que ter um espírito competitivo, saber competir é fundamental no futebol atual. Não basta ter técnica e posicionamento, é necessário estar com espírito de competição elevado e vamos encontrar isso na Libertadores", cobrou Marcelo, em um alerta ao elenco cruzeirense. "Estamos conscientes disso e iremos nos preparar bem para encarar todas as adversidades, procurando jogar com a força e com a tradição que o Cruzeiro tem".

O técnico quer unir este espírito esportivo com as qualidades que viu na última partida do time. Contra o Guarani, em Nova Serrana, na quarta-feira, a equipe fez seu melhor jogo do ano, na avaliação de Marcelo Oliveira. "Penso que esse foi o nosso melhor jogo, o mais consistente e equilibrado entre poder de marcação, roubadas de bola, desarme e velocidade para chegar à área do adversário", afirmou.

Ele, contudo, admite que atuações menos consistentes ainda são comuns neste início de temporada. "Algumas oscilações são absolutamente normais neste momento, é um processo de formação e temos que ter paciência. Gradativamente formaremos um bom time, mas fiquei satisfeito com o que vi e isso nos dá uma perspectiva muito boa para os próximos jogos", ponderou.

O Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores no dia 25, longe de casa. O time brasileiro vai enfrentar o Universitario de Sucre na Bolívia, pela primeira rodada do Grupo 3.