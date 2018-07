Marcelo pede mudança de postura do Cruzeiro após derrota

"Faltaram muita coisa, especialmente no primeiro tempo e principalmente o que não podem faltar, o combate e o espírito de luta. O espírito principalmente melhorou no segundo temo, mas foi um resultado muito ruim, que nós não esperávamos e trabalhamos na semana toda no sentido de uma vitória importante, convincente e regular", disse.

Com a derrota, o Cruzeiro encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro em segundo lugar e terá pela frente o rival Atlético Mineiro, o terceiro colocado, nas semifinais. Marcelo espera que a motivação do clássico ajude o time a crescer, embora ele mesmo tenha reconhecido ainda não ter encontrado a formação ideal do Cruzeiro nos primeiros meses de 2015.

"Temos que mudar nossa postura e melhorar muita coisa. Não encontramos ainda a equipe ideal, por mais que a gente vá tentando. Sabemos que precisamos melhorar nosso desempenho, nosso espírito de luta e de uma forma geral melhorar tudo. Mas, de repente, tinha que ser assim para a gente forçar de vez tanto para a Libertadores, quanto para a semifinal (do estadual)", completou.

No último domingo, o Cruzeiro abriu o placar do duelo com o Tombense, mas permitiu a virada do oponente. Avaliando o confronto, Marcelo destacou que o seu time não soube controlar nem mesmo a sua vantagem.

"Precisávamos fazer uma partida melhor, por mais que tenha tido méritos o Tombense, que é um time bom, marcou muito bem e na hora certa puxou dois contra-ataques para fazer gols. Mas a gente não teve a competência para administrar o jogo e impor a nossa condição aqui dentro", afirmou.

Antes de encarar o Atlético no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai entrar em campo na próxima quarta-feira, quando receberá o Mineros, no Mineirão, pela quarta rodada do Grupo 3 da Libertadores.