Marcelo perde status de titular da seleção brasileira com Felipão

ZURIQUE - Luiz Felipe Scolari tomou o trabalho feito em pouco mais de dois anos por Mano Menezes como base desse seu reinício de trajetória na seleção brasileira. Mesmo assim, alguns jogadores vão precisar se esforçar em dobro para conquistar o treinador. É o caso, por exemplo, do lateral-esquerdo Marcelo. Após ganhar a preferência de Mano, ele agora é apenas mais um que precisa provar estar em condições, do ponto de vista técnico e também em relação ao comprometimento, para continuar no grupo de Felipão.

Marcelo não foi convocado para o amistoso contra a Inglaterra, no início de fevereiro, porque estava machucado. Foram chamados Adriano, do Barcelona, e Filipe Luís, do Atlético de Madrid. Adriano foi escolhido titular, jogou a maior parte do tempo e levou um baile do inglês Walcott. Filipe entrou, as coisas não melhoraram muito naquele setor, mas pelo menos se mostrou mais seguro.

Convocado novamente agora, para as partidas contra Itália, nesta quinta-feira em Genebra, e Rússia, na segunda-feira em Londres, Filipe Luís saiu na frente na briga pela posição com Marcelo.

No treino realizado na terça-feira num estádio da cidade de Nyon, próxima à Genebra, ele foi titular a maior parte do tempo. Foi escolhido porque esteve pouco tempo em campo contra os ingleses, mas, principalmente, por marcar melhor do que Marcelo.

Antes do início da atividade, Felipão conversou por alguns minutos com o lateral-esquerdo do Real Madrid. Parecia explicar o que espera de um lateral. Depois, só o colocou no time titular quando a equipe passou a jogar no 3-5-2, e, com três zagueiros, os laterais foram posicionados como alas.

Marcelo, então, fez boas jogadas, mostrou o conhecido potencial ofensivo, mas cometeu erros de passes, cruzamentos e algumas vezes optou pelo lance que não parecia mais simples e acabou errando.

Contra os italianos, é quase certo que fique no banco e não há nem sequer a certeza de que será aproveitado durante a partida. Tem boas chances de ser testado desde o início contra a Rússia. Mas vai ter de "comer" a bola para convencer Felipão de que merece ser titular.