Marcelo pode seguir Cristiano Ronaldo e ir para a Juventus, diz jornal

Marcelo pode seguir os passos de Cristiano Ronaldo e trocar o Real Madrid pela Juventus. O jogador da seleção brasileira já teria sinalizado seu desejo para a diretoria espanhola e uma negociação poderia já acontecer em janeiro, segundo o jornal italiano Tuttosport.

A reportagem também explica a engenharia financeira necessária para a contratação. Para fazer caixa, a equipe italiana estaria disposta a negociar o brasileiro Alex Sandro por cerca de 60 milhões de euros (R$ 256 milhões). O principal destino do lateral seria o futebol inglês.

Cristiano Ronaldo e Marcelo jogaram juntos no Real Madrid por nove temporadas e fizeram uma grande amizade, como foi possível ver na mensagem que o brasileiro mandou ao português no dia de sua transferência. "Aprendi muito com você, sua dedicação é a coisa mais bizarra que eu vi em um atleta. Tudo de bom pra vc e sua linda família! Vou sentir saudades das nossas resenhas antes dos jogos quando você acertava o resultados e antes das finais nos tranquilizava com tua experiência e o carinho com os mais jovens!"

Recentemente, Marcelo disse estar feliz em Madri e não pensa em mudar de ares. "Estou muito feliz aqui em Madri. Todos sabem que essa é a minha casa. Tenho muitos anos de contrato pela frente e sou feliz. É o maior clube do mundo e quero sempre jogar aqui".