Marcelo pode ser multado após postar foto com família sem máscara em área de restrição

O Ministério da Justiça da Comunidade Valenciana notificou o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e sua família a pagar 2.700 euros (cerca de R$ 18 mil) de multas por ter deixado o perímetro da cidade de Valência e também por não fazer uso da máscara. De acordo com o jornal Marca, o caso veio à tona depois de o atleta ter postado uma foto em sua conta no Instagram no último final de semana onde eles aparecem no calçadão da praia de La Malvarrosa, uma área que passa por restrição, com os rostos descobertos.

De acordo com a agência de notícias EFE, o Departamento de Justiça propôs uma multa de 600 euros (pouco mais de R$ 4 mil) para cada um dos familiares (o casal e dois filhos) pelo ato de descumprir a medida de sair da região. Além disso, foi pedida ainda uma multa de 100 euros (R$ 671,22) a Marcelo, à sua mulher e ao filho mais velho do casal por não estarem usando máscara. O total das multas chega a 2,7 mil euros.

O pagamento de multas em território espanhol não é novidade para o jogador. De acordo com o programa Deportes Cuatro, ele já pagou cerca de 1,1milhão de euros (R$ 7,5 milhões) desde que desembarcou em Madri para defender o Real. Essas sanções se referem às mais diferentes transgressões e foram aplicadas em anos diferentes.

Com 14 anos de Real Madrid, Marcelo se tornou um dos grandes jogadores da história do clube merengue. A temporada de 2020, no entanto, não foi boa para o jogador, que perdeu a condição de titular para Mendy. Na temporada atual, disputou sete jogos pelo Campeonato Espanhol além de uma partida pela Liga dos Campeões.

No final do ano passado, Marcelo chegou a receber uma oferta do Monaco para sair da Espanha. No entanto, as negociações não evoluíram. O seu contrato com a equipe merengue termina em 2022 e a saída do atleta é dada como certa.