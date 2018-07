Marcelo poupa Leandro Guerreiro e Fábio no Cruzeiro O Cruzeiro vai aproveitar que garantiu por antecipação o primeiro lugar da fase de classificação do Campeonato Mineiro para poupar alguns jogadores na partida contra o Tupi, neste domingo, às 16 horas, em Juiz de Fora, pela última rodada desta etapa do torneio. Assim, o time apresenta algumas novidades na lista de relacionados para o duelo.