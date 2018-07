Marcelo promete Real Madrid lutando até o fim Três pontos do Barcelona, o vice-líder Real Madrid já não depende mais de suas próprias forças para ficar com o título do Campeonato Espanhol. O que não desanima o lateral-esquerdo Marcelo. Nesta sexta-feira, o brasileiro garantiu que a equipe madrilenha lutará em todas as seis partidas restantes.