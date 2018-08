Marcelo reconhece irregularidade do Fluminense e admite que empate foi justo

O técnico Marcelo Oliveira exibiu decepção após o Fluminense ceder o empate ao Bahia no fim do segundo tempo, ficando no 1 a 1, domingo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele reconheceu que o time vem sendo irregular na competição e não subirá na tabela de classificação se tropeçar diante de adversários que são coadjuvantes no torneio, caso do adversário do fim de semana, que luta contra o rebaixamento.

"Esse tem sido o desafio, de ter uma regularidade maior, uma constância de jogo. Num campeonato como esse de pontos corridos, não só a regularidade, mas fazer pontuação em casa, jogando contra um adversário que não vai disputar o título é fundamental. Não soubemos usar o contra-ataque depois do gol", disse o treinador.

Marcelo Oliveira também lembrou que o Fluminense desperdiçou uma ótima chance de definir a vitória quando o placar estava 1 a 0, com Matheus Alessandro, mas reconheceu que o resultado foi justo, pois o Bahia teve boa atuação.

"Fica um gosto amargo em função de estarmos ganhando e, aos 31 minutos do segundo tempo, perdemos um gol que poderia ter definido o jogo com Matheus Alessandro, mas o Bahia jogou muito bem, trouxe dificuldades técnicas e jogadas pelas laterais do campo, tentamos marcar, sair mais, mas ficou justo pelo que o Bahia fez", afirmou.

Os elogios de Marcelo, então, ficaram reservados a Pedro, autor do gol do Fluminense, o que o levou a se isolar na artilharia do Brasileirão, com dez. "O Pedro é esse jogador que estão acostumados a ver, muito técnico, não só fez o gol como serviu o Matheus numa grande chance que tivemos e ainda vai crescer muito mais", comentou.

O empate contra o Bahia deixou o Fluminense com 22 pontos, em nono lugar no torneio nacional. O time voltará a jogar apenas na próxima segunda-feira, quando vai encarar o Internacional, no Maracanã, na conclusão da 18ª rodada do Brasileirão.