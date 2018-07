Marcelo reconhece superioridade do Santos em vitória sobre o Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira preferiu enaltecer as virtudes do Santos e a força do time quando atua na Vila Belmiro para avaliar a derrota do Atlético Mineiro por 3 a 0, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador avaliou que o seu time poderia ter conquistado um resultado melhor, mas não teve forças para superar as adversidades que encarou.

"Se não fizemos melhor atuação em função boa atuação do Santos. Vamos para o outro jogo, nos preparar melhor. Tivemos oportunidade de empatar, mas também tem o mérito do time do Santos, que é muito bom, bem treinado e, em casa, tem sempre a característica de atacar muito, e com velocidade", disse.

Marcelo apontou que o Atlético-MG até soube sustentar a pressão inicial imposta pelo Santos, mas depois falhou nas jogadas aéreas - o Santos marcou dois gols assim - e nem aproveitou as chances de gol que teve, especialmente no início do segundo tempo, quando a vantagem do adversário era de apenas 1 a 0.

"O Santos é um time com muita mobilidade, boa técnica e velocidade. Alertamos para a pressão no início, eles pressionaram e, depois de 15 minutos, o Atlético se reorganizou, troquei o lado do Robinho e a gente equilibrou o jogo já no primeiro tempo. No segundo tempo, fomos para cima, tivemos oportunidades, pelo menos duas ótimas oportunidades. Em um jogo difícil como esse, quando você tem chance precisa definir bem. Sofremos gol de uma forma improvável, em uma situação que o Atlético é muito forte, que é a bola parada", comentou.

Marcelo, porém, tentou tirar o peso da derrota, avaliando o resultado como natural, ainda mais após a equipe emplacar uma sequência de cinco triunfos. Mas também destacou a necessidade de o time reagir imediatamente, para não se distanciar da luta pelo título.

"Infelizmente, perdemos. Vamos passar adversidades em alguns momentos, o caminho longo, ainda está embolado lá na frente e vamos nos preparar melhor para o jogo em casa. Não chegamos na frente por acaso e, não por acaso, vamos permanecer ali para, quem sabe, buscar a liderança", destacou.

Derrotado, o Atlético-MG ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 35 pontos, a quatro do líder Palmeiras. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Atlético-PR, no Independência, pela 21ª rodada.