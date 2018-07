Marcelo reforça Atlético-PR contra o Palmeiras O atacante Marcelo é a grande novidade do Atlético Paranaense para a partida contra o Palmeiras, quinta-feira, no Palestra Itália, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Recuperado de contusão, ele foi relacionado nesta quarta-feira pelo técnico Leandro Niehues.